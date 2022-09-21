В Запорожской и Херсонской областях стартовали кадровые конкурсы

По поручению Путина в Херсонской и Запорожской областях стартовали кадровые конкурсы

По прямому поручению президента России Владимира Путина в Запорожской и Херсонской областях стартовали конкурсы «Лидеры возрождения», победителей которых включат в кадровые резервы регионов. Из них по итогам обучения будут происходить назначения на руководящие должности в системе управления. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру».

По словам первого замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава государства поручил запустить конкурс после обращения глав Запорожской и Херсонской областей. Они попросили главу государства помочь в решении проблем с профессиональными кадрами, которые необходимы для восстановления и развития регионов.

«В свете предстоящих событий нас ждет много новых сложных задач, и очень нужны квалифицированные кадры, готовые работать на благо Херсонской области. Уверен, что кадровый конкурс позволит найти лучших, с которыми мы будем вместе преодолевать этот путь», — отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Актуальность конкурса также подтвердил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что «Лидеры возрождения» демонстрируют, что регион встает на путь воссоединения с Россией.

Как рассказал исполнительный директор кадровых конкурсов Антон Сериков, «Лидеры возрождения» строятся по модели российского конкурса управленцев «Лидеры России» — они так же состоят из регистрации, дистанционного и очного этапов отбора. «Регистрация уже началась, подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Те участники, которые выполнят все условия первого этапа в обозначенные сроки, будут допущены до следующего, дистанционного, этапа конкурсного отбора», — сообщил он.

Конкурсы «Лидеры возрождения» проводятся впервые. Их целью является поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев. Принять в них участие могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Победители получат по одному миллиону рублей на персонально выбранную программу обучения на территории России.