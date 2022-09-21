Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин рассказал о «хотелках» Запада

Президент России Путин назвал «хотелками» Запада прогнозы об «уходе» от углеводородов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал «хотелками у кого-то на Западе» прогнозы об «уходе» от углеводородов. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает ТАСС.

На встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в Великом Новгороде глава государства допустил, что в будущем традиционные энергоносители могут отойти на второй план. Но даже тогда, отметил он, Россия сохранит за собой лидерские позиции в энергетике. Так президент прокомментировал планы по созданию высокотемпературного газового реактора нового типа, где охлаждение будет производиться гелием.

Кроме того, российский лидер отметил, что чистый водород не потеряет своей востребованности как источник энергии. «Других, альтернативных таких источников энергии, наверное, не просматривается. Ни ветер, ни даже солнце не сопоставимо с водородом. По-моему, это самый распространенный компонент в космосе», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны перечислили три условия для призыва на службу по мобилизации
Сергей Бурунов вышел на связь после госпитализации с коронавирусом
Путин рассказал о сроке службы иностранных самолетов
Госдума предложит кредитные каникулы для мобилизованных граждан
США внесли три китайские компании в черный список
Зеленский оценил вероятность применения ядерного оружия Россией
Названы визуально старящие мужчин вещи
На Украине женщинам разрешат добровольно встать на воинский учет
Оценены расходы Европы на борьбу с энергокризисом
ВВС США покажут «самый крутой» бомбардировщик в декабре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.