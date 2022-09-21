Путин рассказал о «хотелках» Запада

Президент России Путин назвал «хотелками» Запада прогнозы об «уходе» от углеводородов

Президент России Владимир Путин назвал «хотелками у кого-то на Западе» прогнозы об «уходе» от углеводородов. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает ТАСС.

На встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в Великом Новгороде глава государства допустил, что в будущем традиционные энергоносители могут отойти на второй план. Но даже тогда, отметил он, Россия сохранит за собой лидерские позиции в энергетике. Так президент прокомментировал планы по созданию высокотемпературного газового реактора нового типа, где охлаждение будет производиться гелием.

Кроме того, российский лидер отметил, что чистый водород не потеряет своей востребованности как источник энергии. «Других, альтернативных таких источников энергии, наверное, не просматривается. Ни ветер, ни даже солнце не сопоставимо с водородом. По-моему, это самый распространенный компонент в космосе», — сказал он.

