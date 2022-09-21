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На референдум в ДНР приедут иностранные наблюдатели

В ЦИК ДНР сообщили, что на референдум в республику приедут иностранные наблюдатели

Фото: РИА Новости

На референдум в Донецкой народной республике (ДНР) приедут иностранные наблюдатели. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Владимир Высоцкий, передает ТАСС.

«Иностранные наблюдатели будут. Когда в соответствии с положением мы их аккредитуем, мы поделимся информацией, откуда именно они будут», — сказал Высоцкий.

Ранее в ДНР издали закон, разрешающий присутствие иностранных наблюдателей и СМИ на референдуме о вхождении республики в состав России. Во время референдума будет запрещена фото- и видеосъемка для противодействия угрозам враждебного воздействия, однако фиксировать происходящее смогут представители СМИ, получившие аккредитацию.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о присоединении к России. В эти же даты аналогичные голосования состоятся также в Запорожской и Херсонской областях.

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Алевтина Запольская
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