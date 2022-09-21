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Убегавшего от наряда полиции россиянина осудили за пинок правоохранителю

Убегавшего от наряда полиции жителя ЯНАО осудили за пинок правоохранителю

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жителя Надыма (ЯНАО) осудили за пинок полицейскому — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» мужчина получил шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на десять месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, полицейские заметили на улицах города нетрезвого мужчину. Он попытался сбежать, но правоохранители оказались быстрее. Пытаясь освободиться, мужчина пнул одного из них ногой, но это не помогло — его задержали по административной статье о нахождении в нетрезвом состоянии в общественных местах, а затем оформили и уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Воронеже арестовали наемника из частной военной компании «Вагнер» Андрея Пахомова, которого задержали за нападение на сотрудников Росгвардии в местном отеле.

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Леонид Микуляк
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