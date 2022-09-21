Невеста забила жениха до смерти за публикацию ее обнаженных фотографий

Hindustan Times: женщина забила до смерти своего жениха за публикацию ее интимных фото

Женщина из города Бангалор, Индия, забила до смерти своего жениха за публикацию в сети ее обнаженные фотографии. Об этом сообщает Hindustan Times.

Пара встречалась два года и начала планировать свадьбу. Однако невеста вскоре обнаружила, что ее возлюбленный, которого опознали, как Викаша Раджана, выкладывал ее интимные фото в одну из социальных сетей. Поговорив с 27-летним женихом, она узнала, что он также отправлял эти фотографии своим друзьям.

Женщина была возмущена и решила отомстить. Она пригласила Раджана в дом подруги, где помимо них находились еще двое мужчин. В какой-то момент все четверо набросились на жениха и начали избивать его руками, бутылками и швабрами.

Когда невеста увидела, что Раджан потерял сознание, она сразу же отвезла его в больницу, так как, по ее словам, не хотела, чтобы он погиб. Пострадавший провел в клинике четыре дня. Врачи сделали все возможное, чтобы помочь мужчине, но спасти его не удалось.

Трое из четверых подозреваемых в данный момент находятся в тюрьме. Полиция продолжает расследование преступления.

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