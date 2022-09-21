Американской экономике предрекли «подрыв» на собственном «минном поле»

Global Times: из-за попытки США скрыть кризис американской экономики страдает весь мир

Китайская газета Global Times рассказала о повышении стоимости доллара по отношению к другим валютам благодаря действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США, предупредив, что от этого страдает весь мир. Издание предрекло американской экономике «подрыв» на собственном «минном поле», которое власти страны сами же и установили.

Отмечается, что для того, чтобы справиться с инфляцией, ФРС планирует поднять процентные ставки еще как минимум на 75 базисных пунктов, что должно еще больше укрепить американскую валюту, но при этом стать огромной проблемой для других государств. Авторы статьи считают, что своими действиями США стараются скрыть наличие экономического кризиса.

Это снова увеличит стоимость американского доллара по отношению к другим валютам, хотя она и без того достигла двадцатилетнего максимума. Из-за агрессивных действий ФРС доллар переживает подъем, «какой случается раз в поколение». А для многих стран это может стать началом очередного кошмара Global Times

В США меры по повышению учетных ставок для ослабления давления инфляции проводятся уже в пятый раз. Газета уточняет, что таким образом власти пытаются поддерживать иллюзию продолжения «процветания» государства. Издание согласилось с тем, что это поможет замедлить «испепеляющую» американскую экономику инфляцию, однако пояснило, что бремя расплаты за данную инициативу ляжет на плечи других стран.

Нецелесообразные санкции и их последствия

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал о том, как курс доллара воздействует на мировую экономику, а также сообщил об ухудшении ее перспектив. Эксперт объяснил, что ужесточение монетарной политики ФРС США чревато серьезными последствиями, в том числе глобальной рецессией.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что к настоящему времени введенные против России санкции Запада еще не проявили себя в полную силу. При этом он назвал нецелесообразным введение каких-либо новых ограничений, поскольку их итак достаточно много. Он призвал дождаться эффекта от тех действий, которые уже были предприняты, чтобы убедиться в их правильности.

Агентство Bloomberg провело опрос среди экономистов, которые предрекли, что страны еврозоны с вероятностью 80 процентов столкнутся с рецессией в первые два квартала следующего года. Главной причиной этого является энергетический кризис на фоне резкого сокращения поставок газа из России.

Канцлер Германии Олаф Шольц также считает, что 2023 год может оказаться гораздо сложнее текущего с точки зрения роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие. При этом он назвал дезинформацией данные о том, что значительная часть украинского зерна, вывозимого из портов Черного моря в рамках продуктовой сделки, идет мимо развивающихся стран и государств с переходной экономикой.

Российская экономика

Экс-заместитель министра финансов, банкир и член совета директоров Unipro Олег Вьюгин рассказал, что российская экономика могла бы вырасти на 5-6 процентов в 2022 году, если бы не влияние санкций. По его словам, санкции все же работают, так как вместо роста российская экономика столкнется с падением на четыре процента. Однако эффективность санкций составляет лишь порядка 30-40 процентов, поскольку Россия успешно применяет механизмы для их обхода, заключил он.

Цифры могут быть разными, но главное следствие санкций в том, что процесс экономического роста в России прерван на несколько лет Олег Вьюгин бывший заместитель министра финансов

Согласно материалам стратегической сессии кабинета министров по развитию экономики, правительство рассчитывает перестроить российскую экономику с экспорта на внутренний рынок к 2030 году. Подчеркивается, что власти ожидают сокращения доли экспорта в экономике с 29,8 процента в прошлом году до 22,6 процента в 2030-м. Планируется, что доминирующими отраслями станут обрабатывающие, а ориентированы они будут на внутренний рынок.