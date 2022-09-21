В Минцифры оценили возможность рассылки повесток через «Госуслуги»

Минцифры: повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги»

В Минцифры России заявили, что повестки в рамках частичной мобилизации через портал «Госуслуги» рассылаться не будут. Такая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет», — оценили в Минцифры такую возможность и уточнили, что для подобных действий отсутствует необходимая законодательная база.

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.