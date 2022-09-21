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Белый дом прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Белый дом заявил о повышенном внимании к словам президента России Путина о ядерном оружии

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США всерьез воспринимают слова президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия для защиты российского суверенитета, американское руководство с повышенным вниманием будет относиться к его словам, усиливая готовность собственных сил стратегического сдерживания. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», — прокомментировал Кирби.

Он отметил, что реальное применение ядерного оружия может обернуться тяжелыми последствиями и сделает из России «мирового изгоя».

Ранее Путин в ходе телеобращения предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, российский лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Дмитрий Сотак
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