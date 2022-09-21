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В работе портала «Госуслуги» произошел сбой

На «Госуслугах» произошел сбой после сообщений о повестках во время мобилизации в портале
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Unsplash

В работе сервиса «Госуслуги» произошел сбой после сообщений о том, что повестки в военкоматы во время частичной мобилизации будут приходить в личные аккаунты на портале. Уведомление об ошибке возникает при попытке зайти на сайт.

Днем 21 сентября страница сайта не загружалась в течение нескольких минут.

Позже Минцифры России заявило, что рассылка электронных повесток через «Госуслуги» не планируется, так как для этого отсутствует необходимая законодательная база.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет», — отметили в министерстве.

Ранее в СМИ распространилась ложная информация о том, что повестки в военкоматы будут приходить через портал «Госуслуги». Отмечалось, что соответствующие повестки также будут отправляться через почту.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Он объяснил свое решение необходимостью защитить суверенитет и целостность страны. По словам главы государства, в армию могут призвать тех, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет военную специальность.

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Асель Минбаева
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