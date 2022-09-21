Возлюбленная Шаляпина призвала внучку Гурченко продать квартиру артистки

Возлюбленная Прохора Шаляпина призвала внучку Гурченко Елену Королеву продать квартиру

Возлюбленная певца Прохора Шаляпина Ольга Сан призвала внучку актрисы Людмилы Гурченко Елену Королеву продать квартиру знаменитой артистки. Так женщина отреагировала на ситуацию с захламлением недвижимости, сообщает Prozvezd.info.

«У нее ведь есть еще одна квартира и дача, которые ей также достались по наследству от Людмилы Марковны. Она может что-то из этого продать и жить на эти деньги», — заявила Сан. Кроме того, модель посоветовала внучке Гурченко навести порядок на территории жилья.

Ранее стало известно, что Королева устроила беспорядок в квартире в центре Москвы, стоимость которой оценивают в 30 миллионов рублей. Эту недвижимость приобрели еще родители Людмилы Гурченко, затем она перешла по наследству актрисе, потом — ее дочери Марии Королевой, а после — внучке Елене. Сейчас владелица недвижимости живет там вместе с 14-летней дочерью и отцом-пенсионером.

Операторы засняли состояние квартиры — на кадрах видны лежащие на полу горы одежды и обуви, грязная посуда с тараканами, а также старые книги и дорогие шубы, принадлежавшие Людмиле Гурченко. При этом Королева утверждает, что облик жилья связан с подготовкой к ремонту. По словам женщины, жилье должны привести в приличное состояние, чтобы сдавать в аренду.