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Возлюбленная Шаляпина призвала внучку Гурченко продать квартиру артистки

Возлюбленная Прохора Шаляпина призвала внучку Гурченко Елену Королеву продать квартиру

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Возлюбленная певца Прохора Шаляпина Ольга Сан призвала внучку актрисы Людмилы Гурченко Елену Королеву продать квартиру знаменитой артистки. Так женщина отреагировала на ситуацию с захламлением недвижимости, сообщает Prozvezd.info.

«У нее ведь есть еще одна квартира и дача, которые ей также достались по наследству от Людмилы Марковны. Она может что-то из этого продать и жить на эти деньги», — заявила Сан. Кроме того, модель посоветовала внучке Гурченко навести порядок на территории жилья.

Ранее стало известно, что Королева устроила беспорядок в квартире в центре Москвы, стоимость которой оценивают в 30 миллионов рублей. Эту недвижимость приобрели еще родители Людмилы Гурченко, затем она перешла по наследству актрисе, потом — ее дочери Марии Королевой, а после — внучке Елене. Сейчас владелица недвижимости живет там вместе с 14-летней дочерью и отцом-пенсионером.

Операторы засняли состояние квартиры — на кадрах видны лежащие на полу горы одежды и обуви, грязная посуда с тараканами, а также старые книги и дорогие шубы, принадлежавшие Людмиле Гурченко. При этом Королева утверждает, что облик жилья связан с подготовкой к ремонту. По словам женщины, жилье должны привести в приличное состояние, чтобы сдавать в аренду.

Нина Ташевская
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