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Внучка захламила квартиру Людмилы Гурченко в центре Москвы

НТВ: внучка Людмилы Гурченко захламила квартиру за 30 миллионов рублей в центре Москвы

Кадр: НТВ

Внучка советской актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева захламила доставшуюся в наследство квартиру в Москве. Кадры с жильем появились в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Речь идет о «трешке» в центре столицы, стоимость которой оценивают в более 30 миллионов рублей. Отмечается, что эту квартиру приобрели еще родители знаменитости, затем она перешла по наследству Гурченко, потом — ее дочери Марии Королевой, а после — внучке Елене. Сейчас владелица недвижимости живет там вместе с 14-летней дочерью и отцом-пенсионером.

Операторы засняли состояние квартиры — на кадрах видны лежащие на полу горы одежды и обуви, грязная посуда с тараканами, а также старые книги и дорогие шубы, принадлежавшие Людмиле Гурченко. При этом Королева утверждает, что облик жилья связан с подготовкой к ремонту. По словам женщины, жилье должны привести в приличное состояние, чтобы сдавать в аренду. Сама внучка Гурченко вместе с семьей планирует переехать в другую, более дешевую квартиру.

Уточняется, что Королева ждет второго ребенка, которого собирается воспитывать одна. Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что отец второй девочки бросил Елену, узнав о беременности. В новое съемное жилье женщина хочет переехать уже с двумя девочками.

В 2021 году внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на привидение в загородном доме знаменитой артистки. Королевой принадлежит дача Гурченко в подмосковном поселке Глаголево. Женщина начала слышать по ночам, как будто кто-то ходит по лестнице. Она считала, что в доме обитает дух покойной артистки. Для решения проблемы женщина освящала дом святой водой, но ситуация не поменялась.

Нина Ташевская
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