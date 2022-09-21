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США решили убедить Индию отказаться от российского оружия

США решили убедить Индию отказаться от «зависимости» от оружия и энергоресурсов из России
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Avishek Das / Globallookpress.com

США решили убедить Индию отказаться от «зависимости» от оружия и энергоресурсов из России и выразили готовность помочь Нью-Дели с диверсификацией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

«Индия сильно и очень сильно зависит от России, это они сделали за 40 лет: сначала была военная, а затем энергетическая зависимость. Поэтому мы ведем серьезные разговоры с Индией о том, что мы хотим помочь им в том, чтобы провести в этих вопросах диверсификацию», — сказал чиновник.

По словам источника, Москва больше не может считаться надежным партнером. Он уверен, что власти Индии также понимаю, какую выгоду можно получить в случае обращения к «другим рынкам».

Ранее американские власти призвали Индию и другие страны убеждать Россию прекратить проведение специальной военной операции на Украине как публично, так и в частном порядке. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высоко оценил слова премьера Индии Нарендры Моди, который на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что «сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн».

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Анжелика Бережная
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