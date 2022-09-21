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Госдума поручила направить Европарламенту обращение по позиции России по СВО

Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к ЕП для объяснения позиции России по СВО

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил главе комитета палаты по международным делам Леониду Слуцкому подготовить обращение к европарламентариям с целью объяснить текущую позицию России по специальной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в последнее время европейские политики озвучивают угрозы в адрес России. «Есть предложения до конца сегодняшнего заседания подготовить обращение к европейским парламентам, национальным парламентам с тем, чтобы заявить нашу позицию», — сказал Володин.

По мнению спикера Госдумы, европейцы «никогда не воевали» и им важно объяснить ситуацию. Если на Украину не перестанут поставлять вооружения и наемников, у этих стран завтра начнутся проблемы намного серьезнее, чем сейчас, добавил Володин.

Он подчеркнул, что поручение к Европарламенту будет подготовлено до конца пленарного заседания.

19 сентября спикер Госдумы заявил о разочаровании Запада в контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По словам Володина, ранее США и страны Запада заявляли о решении конфликта только на поле боя — теперь же они говорят, что вопрос об урегулировании ситуации зависит только от президента Украины Владимира Зеленского.

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Анна Щербакова
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