Врач заявил об отсутствии необходимости постоянно лечить заложенность носа

Терапевт Звонков заявил, что заложенность носа не всегда является следствием болезни

Терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru рассказал, что совершенно необязательно каждый раз стараться лечить заложенность носа. Он объяснил отсутствие такой необходимости тем, что заложенность не всегда является следствием болезни.

«Заложенность говорит о том, что носу не нравится то, что в него попадает, а если ему что-то не нравится, он все закрывает, отекает и старается не допустить. У нас в организме все устроено по принципу, так называемых, положительных и отрицательных обратных связей, и существуют методы рефлексов. Если вы будете постоянно свой нос подвергать перегреву и переохлаждению, то в конце концов регуляция разладится, он будет очень бурно реагировать на перегрев и переохлаждение», — заявил специалист.

Он отметил, что в этом случае у человека может возникнуть вазомоторный ринит, при котором он постоянно будет ходить с заложенным носом, в котором при этом нет воспаления. Врач предостерег от постоянного использования капель, назвав их наркотиком, на который человек быстро подсаживается в попытках избавиться от насморка.

Терапевт предупредил, что заложенность может появляться из-за пыли или бытовой химии. В этом случае, по его словам, как правило достаточно проветрить помещение и высморкаться.

«Также наш организм имеет массу регулировок, в том числе, существует гормональная регуляция. Малое количество кортикостероидных гормонов, если присутствует недостаточность надпочечниковая, может очень сильно вменять реактивность иммунной системы и она наоборот начинает проседать при переизбытке. И любой микроб может закрепиться в носу, вызвать гнойный насморк», — заключил он.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко предупредила о возможном появлении проблем с сердцем из-за продолжительного использования капель для носа.