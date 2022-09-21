Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач заявил об отсутствии необходимости постоянно лечить заложенность носа

Терапевт Звонков заявил, что заложенность носа не всегда является следствием болезни

Фото: Pixabay

Терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru рассказал, что совершенно необязательно каждый раз стараться лечить заложенность носа. Он объяснил отсутствие такой необходимости тем, что заложенность не всегда является следствием болезни.

«Заложенность говорит о том, что носу не нравится то, что в него попадает, а если ему что-то не нравится, он все закрывает, отекает и старается не допустить. У нас в организме все устроено по принципу, так называемых, положительных и отрицательных обратных связей, и существуют методы рефлексов. Если вы будете постоянно свой нос подвергать перегреву и переохлаждению, то в конце концов регуляция разладится, он будет очень бурно реагировать на перегрев и переохлаждение», — заявил специалист.

Он отметил, что в этом случае у человека может возникнуть вазомоторный ринит, при котором он постоянно будет ходить с заложенным носом, в котором при этом нет воспаления. Врач предостерег от постоянного использования капель, назвав их наркотиком, на который человек быстро подсаживается в попытках избавиться от насморка.

Материалы по теме:
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022

Терапевт предупредил, что заложенность может появляться из-за пыли или бытовой химии. В этом случае, по его словам, как правило достаточно проветрить помещение и высморкаться.

«Также наш организм имеет массу регулировок, в том числе, существует гормональная регуляция. Малое количество кортикостероидных гормонов, если присутствует недостаточность надпочечниковая, может очень сильно вменять реактивность иммунной системы и она наоборот начинает проседать при переизбытке. И любой микроб может закрепиться в носу, вызвать гнойный насморк», — заключил он.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко предупредила о возможном появлении проблем с сердцем из-за продолжительного использования капель для носа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о переходе к новой тактике российской спецоперации на Украине
Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет
Макрон призвал отказаться от деления мира на блоки
Президент Перу в ООН призвал к мирному решению украинского конфликта
Врач заявил об отсутствии необходимости постоянно лечить заложенность носа
В Казахстане и Вьетнаме приостановили прием карт «Мир»
Аналитик раскрыл влияние доллара на мировую экономику
Зеленский прокомментировал проведение референдумов
На Украине пригрозили лишением свободы до 5 лет за участие в референдумах
Украине предсказали психологическое поражение от России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.