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Испанию уличили в биотопливном психозе

La Vanguardia: испанцы массово скупают древесные пеллеты

Фото: Nathan Frandido / Reuters

В Испании начался биотопливный «психоз» на фоне энергетического кризиса, сообщает газета La Vanguardia.

По словам авторов статьи, испанцы начали массово закупаться древесными пеллетами. Как отметили в издании, ситуация напоминает происходящее в начале пандемии коронавируса, когда люди запасались туалетной бумагой. На сегодняшний день популярность биотоплива стремительно растет из-за увеличения цен на электричество, нефтепродукты и газ, говорится в публикации.

Председатель Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьер Диас рассказал, что раньше клиенты начинали заказывать пеллеты в октябре или ноябре, докупая по мере необходимости. «Теперь клиенты хотят скупить все биотопливо, которое, по их расчетам, должно им пригодиться, чтобы пережить зиму. Такого еще никогда не было», — подчеркнул он.

По словам Диаса, производители пеллет иногда не справляются с таким количеством заказов. Усложняет ситуацию и то, что летом этого года многие компании отправили запасы пеллет во Францию, Германию и Италию, которые были охвачены еще большим «психозом» из-за опасений остаться зимой без топлива, чем Испания.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о независимости королевства от импорта российского газа. Он отметил, что Испании «нечего бояться» на фоне усиливающегося энергокризиса во всех странах Европы.

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Варвара Кузьмина
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