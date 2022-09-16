Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Испания заявила о своей независимости от российского газа

МИД Испании: Испания ничуть не зависит от российского газа

Фото: Gustau Nacarino / Reuters

Испания не зависит от поставок российского газа, заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Альбарес, Испании «нечего бояться» на фоне роста энергетического кризиса во всех странах Европы из-за сокращения поставок российского газа.

По словам главы испанского МИД, королевство готово предоставить европейским партнерам «свои огромные мощности по регазификации благодаря заводам, которые существуют на Пиренейском полуострове». Альбарес также выразил скептицизм относительно скорейшего завершения конфликта вокруг Украины.

Ранее Еврокомиссия предложила ряд мер странам Евросоюза для победы над Россией в «энергетической войне». С таким заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Число погибших при ракетном ударе по Херсону увеличилось
Историк назвал причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Двух молодых людей отправили в СИЗО по подозрению в убийстве 16-летней россиянки
Канье Уэст открыл частную школу стоимостью 15 тысяч долларов в год
Сообщение о появлении пива в сети «Вкусно — и точка» опровергли
Кремль раскрыл детали разговора Путина с замгенсеком ООН
Члены ШОС подписали самаркандскую декларацию
Испания заявила о своей независимости от российского газа
Пожилого россиянина нашли мертвым в маршрутке
На iPhone 14 сломалась функция активации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.