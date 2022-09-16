Испания заявила о своей независимости от российского газа

МИД Испании: Испания ничуть не зависит от российского газа

Испания не зависит от поставок российского газа, заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Альбарес, Испании «нечего бояться» на фоне роста энергетического кризиса во всех странах Европы из-за сокращения поставок российского газа.

По словам главы испанского МИД, королевство готово предоставить европейским партнерам «свои огромные мощности по регазификации благодаря заводам, которые существуют на Пиренейском полуострове». Альбарес также выразил скептицизм относительно скорейшего завершения конфликта вокруг Украины.

Ранее Еврокомиссия предложила ряд мер странам Евросоюза для победы над Россией в «энергетической войне». С таким заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон.