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Подполковнику МВД России отменен приговор за убийство задержанного

В Дагестане суд отменил приговор в виде 8 лет экс-полицейскому за убийство задержанного

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд Дагестана отменил приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска МВД республики подполковнику полиции Сайпулакади Джамалудинову, осужденному за убийство задержанного на опросе к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы экс-полицейского, настаивающего на своей невиновности. Судебная коллегия выявила грубые нарушения уголовно-процессуального закона при оглашении судом первой инстанции приговора. Дело направлено на пересмотр в Ногайский районный суд, где рассматривалось дело подполковника прежде, причем два раза.

Джамалудинова дважды судили за преступление, совершенное в 2014 году. Он занимался поиском причастных к изнасилованию и убийству 17-летней девушки. В этом был заподозрен 22-летний житель райцентра Терекли-Мектеб Эрадиль Асанов. Его доставили в отдел полиции, где во время опроса, как считает следствие, он был застрелен Джамалудиновым из табельного пистолета.

Полицейского задержали спустя пять лет и отдали под суд. По итогам первого процесса ему было переквалифицировано обвинение с убийства на причинение смерти по неосторожности, за что он получил два года. Приговор был опротестован прокуратурой. После второго рассмотрения в июне суд приговор Джамалудинова к восьми годам колонии.

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Любовь Ширижик
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