В России оценили эффективность ракеты Х-38МЭ

КТРВ: ракета Х-38МЭ показала высокую эффективность по сравнению с зарубежными аналогами

Многоцелевая ракета Х-38МЭ класса «воздух-поверхность» продемонстрировала высокую эффективность по сравнению с зарубежными аналогами. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Сравнительные оценки с зарубежными аналогами многоцелевых тактических ракет "воздух-поверхность" показывают, что ракеты Х-38МЭ являются очень эффективными», — сказал руководитель.

По его словам, Х-38МЭ полностью удовлетворяют требованиям к ракетам для истребителей пятого поколения.

«Кроме того, возможность захвата цели на сопровождение системой наведения ракеты в полете предполагает, что ракета Х-38МЭ должна быть по уровню интеллекта как минимум третьего поколения», — сказал Обносов.

В январе в интервью «Военно-промышленному курьеру» он рассказал об управляемом комплексе ракетно-бомбового вооружения «Гром-Э», созданном на основе модульной многоцелевой управляемой ракеты Х-38МЭ, оснащаемой различными вариантами головки самонаведения (ГСН).