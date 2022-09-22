В Италии выступили за переговоры между Россией и Украиной

Экс-премьер Италии Конте заявил о необходимости переговоров России, Украины и ЕС

Необходимость мирных переговоров между Москвой и Киевом растет с каждым днем, Италия готова выступить дипломатическим посредником между Россией и ЕС для решения украинского конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте, сообщают РИА Новости .

«Мирные переговоры требуют больших дипломатических усилий. [Переговоры] выгодны и [президенту России Владимиру] Путину. Мы должны руководствоваться этим», — заявил Конте. В прошлом он неоднократно выступал за прекращение поставок оружия Украине и проведение мирных переговоров. Политик также упомянул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже достаточно вооружены при поддержке западных государств.

По словам другого экс-главы правительства Италии Марио Драги, проукраинская политика Рима навязана Вашингтоном, в то время как Италии необходимо выбрать стратегию на переговорное решение.

Ранее Конте заявил, что продолжение поставок вооружений для Киева грозит применением оружия массового поражения. Он отметил, что если стороны не смогут найти дипломатические способы урегулирования конфликта, то это повлечет за собой серьезные экономические потрясения для всей Европы.