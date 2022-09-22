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В Казахстане исключили День первого президента из числа госпраздников

Кабмин Казахстана исключил День первого президента из числа государственных праздников

Фото: сайт Президента Республики Казахстан

Кабинет министров Казахстана одобрил поправки, исключающие День первого президента из числа государственных праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания.

Соответствующую норму внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента. Они предложили определить празднование этого дня по аналогии с Днем государственных символов и Днем благодарности, имеющих общественно значимый статус.

Государственные праздники в Казахстане признаются праздничными и являются нерабочими.

День первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отмечается был учрежден в 2012 году и празднуется 1 декабря.

Ранее группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента республики) предложила переименовать Нур-Султан обратно в Астану. Позднее, с согласия президента страны Касым-Жомарта Токаева, эта инициатива была внесена в проект конституционного закона.

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Алевтина Запольская
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