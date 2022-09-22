Лазарева раскрыла минимальные траты в популярной у россиян европейской стране

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что для жизни в Испании ей хватает 500 евро

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) раскрыла свои минимальные траты в популярной у россиян европейской стране. В интервью для YouTube-шоу «Нормальные люди» она заявила, что для жизни в Испании ей хватает 500 евро (примерно 29,5 тысячи рублей) в месяц.

«Сколько мне сейчас надо? Дети, слава богу, уже выросли. А я свои 500 евро в месяц всегда буду зарабатывать, даже тысячу», — высказалась Лазарева.

Ведущая также отметила, что финансовый вопрос никогда не играл важной роли в ее жизни. По ее словам, когда она нуждается в деньгах, ей могут помочь друзья. «Сегодня я помогаю, завтра мне помогут. Я совершенно не боюсь остаться без денег», — подчеркнула она.

Ранее Лазарева назвала условие возвращения в Россию. Она заявила, что приедет в страну, когда с нее снимут статус иноагента. Помимо этого, телеведущая уточнила, что хотела бы жить в России на постоянной основе.

Телеведущая покинула страну и переехала в Испанию в марте 2022 года. 22 июля Минюст внес Лазареву в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.