Литва запретила трансляцию российских и белорусских телеканалов до 1 октября 2024 года

Литва запретила трансляцию российских телеканалов на два года. Об этом сообщается на сайте парламента страны.

Литовский парламент запретил показ каналов, которые управляются, котролируются или финансируются Россией и Белоруссией. Соответствующую инициативу поддержали 113 депутатов, четверо воздержались от голосования.

«Запрет будет действовать до 2024 года 1 октября», — говорится в заявлении.

В марте Литовский центр радио и телевидения запретил ретрансляцию программ межгосударственного телеканала «Мир» на фоне начала спецоперации на Украине. Кроме того, в стране заблокировали более 57 интернет-ресурсов, которые предоставляли доступ к закрытым российским и белорусским каналам. До этого регулятор запретил на пять лет трансляцию каналов РБК и «Мир 24». Аналогичным санкциям подверглись также еще шесть российских и белорусских каналов. Комиссия сняла с эфира каналы «РТР Планета», «Россия 24», «Беларусь 24», «НТВ Мир» на пять лет, а также «ПБК» и TVCI на три года.