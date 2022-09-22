Литва запретила трансляцию российских телеканалов на два года
Литва запретила трансляцию российских телеканалов на два года. Об этом сообщается на сайте парламента страны.
Литовский парламент запретил показ каналов, которые управляются, котролируются или финансируются Россией и Белоруссией. Соответствующую инициативу поддержали 113 депутатов, четверо воздержались от голосования.
«Запрет будет действовать до 2024 года 1 октября», — говорится в заявлении.
В марте Литовский центр радио и телевидения запретил ретрансляцию программ межгосударственного телеканала «Мир» на фоне начала спецоперации на Украине. Кроме того, в стране заблокировали более 57 интернет-ресурсов, которые предоставляли доступ к закрытым российским и белорусским каналам. До этого регулятор запретил на пять лет трансляцию каналов РБК и «Мир 24». Аналогичным санкциям подверглись также еще шесть российских и белорусских каналов. Комиссия сняла с эфира каналы «РТР Планета», «Россия 24», «Беларусь 24», «НТВ Мир» на пять лет, а также «ПБК» и TVCI на три года.