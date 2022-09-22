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Пианист Денис Мацуев выступит в Государственном Кремлевском дворце

Пианист Денис Мацуев выступит в Кремлевском дворце в честь Международного дня музыки

Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

Российский пианист Денис Мацуев выступит в Государственном Кремлевском дворце в честь Международного дня музыки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт народного артиста России под названием «И классика, и джаз», приуроченный к столетию российского джаза, состоится 2 октября и будет идти на протяжении двух часов. На сцене Большого зала Кремля Мацуев исполнит как классические мелодии, так и джазовые импровизации.

Вместе с ним участие в выступлении примут такие музыканты, как Андрей Иванов (контрабас), Аркадий Шилклопер (валторна), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Софья Тюрина (саксофон) и Александр Рублев (труба).

Среди официальных партнеров концерта — проекты Symphony 34 и «Павелецкая Сити» (реализуется совместно с Level Group). Билеты на выступление Мацуева можно приобрести по ссылке.

В начале сентября стало известно, что группа «Тату» впервые выступила с концертом после воссоединения.

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Анастасия Астахова
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