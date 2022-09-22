Нидерландский суд назвал дату вынесения решения по делу MH17

Голландский суд 17 ноября объявит решение по делу о крушении рейса MH17

Нидерландский суд объявил, что 17 ноября вынесет решение по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, предварительную дату вынесения приговора назвал голландский судья Хендрик Стейнхейс. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд планирует 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу [о крушении MH17], если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства», — рассказал Стейнхейс. Он добавил, что судебный вердикт будет оглашен в отношении всех четырех предполагаемых фигурантов дела: бывшего главы обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

21 декабря 2021-го прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его. Последние слушания по делу прошли 10 июня 2022 года.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

