НАТО заявило о сокращении собственных запасов оружия из-за помощи Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал активнее пополнять склады для поддержки альянса и Украины

НАТО обсуждает с оборонными предприятиями ускорение производства для пополнения запасов оружия и боеприпасов, которые значительно сократились из-за постоянных поставок Украине, сообщил генсек Йенс Столтенберг в интервью Reuters.

«НАТО, государства-члены находятся в тесном контакте с оборонной промышленностью по вопросу ускорения темпов производства, поставок больших объемов оружия и боеприпасов, так как нам надо пополнять наши склады обеспечения сдерживания и обороны всей территории НАТО, а также для того, чтобы иметь возможность поддерживать Украину», — пояснил генсек.

Столтенберг отметил, что страны НАТО, прежде всего США, оказали беспрецедентную поддержку Украине из-за чего собственные запасы альянса сократились. На данный момент генсек альянса проводит переговоры по этой теме с государствами-членами НАТО и с представителями оборонной промышленности.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США прилагают много усилий со странами-союзниками для недопущения нападения России на членов НАТО.