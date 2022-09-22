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Сообщение о задержании мужчин на улице для мобилизации оказалось недостоверным

Информация о задержании россиян для отправки в военкомат оказалась недостоверной
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Сообщение о том, что нескольких молодых мужчин задержали на улице и везут в военкомат для мобилизации, оказалось недостоверным.

Авторы Telegram-канала «Где вручают повестки Москва? Россия» написали, что им в бот прислали следующее: «Умоляю опубликуйте. Меня везут с ними куда-то». К сообщению была прикреплена фотография нескольких молодых мужчин, находящихся в автозаке.

На самом деле это фото было сделано на несанкционированном митинге в Москве в ноябре 2017 года. Тогда его публиковали некоторые СМИ.

Новость о том, что нескольких мужчин схватили на улице и отвезли в военкомат для мобилизации, не публиковалась в СМИ. В соцсетях распространилось только опровержение этой информации. Его опубликовали во «ВКонтакте» паблики «Брянский объектив», «Маленькая компания 50+» и другие.

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Варвара Кошечкина
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