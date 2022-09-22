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Россиянин перерезал горло 70-летнему охраннику из-за долга

В Петербурге 47-летний россиянин перерезал горло 70-летнему охраннику из-за долга

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 47-летнему россиянину предъявили обвинение в убийстве 70-летнего охранника, сопряженном с разбоем. Об этом в четверг, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в местном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 сентября фигурант напал на пенсионера и несколько раз ударил его ножом, после чего забрал деньги и скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемого задержали по горячим следам в лесу. У него изъяли 27,5 тысячи рублей и нож со следами крови. Правоохранители предполагают, что задержанный перерезал горло охраннику во время конфликта из-за долга, уточняет издание Gazeta.SPb. Также известно, что убийство было совершено в сторожке возле КПП на озере Щучье в Комарово.

Решается вопрос о помещении мужчины в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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