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Бывший глава ЦРУ рассказал об ослабляющей США ошибке Байдена

Майк Помпео: Джо Байден и Белый дом делают противоречащие друг другу заявления о Тайване
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что американский лидер Джо Байден и Белый дом делают противоречащие друг другу заявления о Тайване, чем подрывают единство страны. Об этом он написал в Twitter.

«Болтовня Байдена о Тайване ослабляет нас. Он говорит одно, а затем неоднократно позволяет Белому дому противоречить себе», — отметил он. По словам Помпео, в проявлении непоследовательности нет ничего хорошего для страны.

Ранее пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал условие для нормализации отношений с США. По его словам, американские власти должны соблюдать принцип одного Китая и проявлять осторожность в отношении Тайваня, чтобы не подорвать китайско-американские отношения.

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Марина Совина
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