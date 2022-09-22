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72-летняя женщина начала носить детскую одежду назло хейтерам в сети

Пенсионерка Кейко Гест начала носить детскую одежду назло хейтерам в сети

Кадр: @keikoguestofficial

Американская пенсионерка начала носить детскую одежду в реальной жизни назло хейтерам в сети. Интервью с ней размещает портал Daily Star.

72-летняя Кейко Гест регулярно публикует ролики, в которых демонстрирует свои молодежные образы. Например, женщина позирует перед камерой в корсете, коротких шортах и чулках, а также мини-юбке в пайетках и джинсовых комбинезонах, которые, как правило, обычно носят дети или подростки. По ее словам, она не чувствует себя пожилой, поэтому предпочитает подобные наряды.

«Почему я должна одеваться как старуха? Я не чувствую себя на 72 года. Я против дискриминации по возрасту!» — подчеркнула американка в одном из постов и добавила, что будет продолжать вести желаемый образ жизни вопреки негативным комментариям в сети. В частности, юзеры часто критикуют ее за чересчур откровенный внешний вид.

Однако большинство подписчиков поддерживают блогершу, о чем пишут в многочисленных комментариях. «Надеюсь, что буду такой же как ты», «Я смотрю такие видео и перестаю бояться старения», «Ты лучшая», «Просто красотка», «Наша королева», — высказываются они.

В марте 2021 года фотографию пенсионерки из России разместили в европейском модном журнале Vogue. 83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.

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Майя Пономаренко
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