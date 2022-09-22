Песков назвал сообщения об очередях в аэропортах преувеличенными

Пресс-секретарь президента Песков назвал сообщения об ажиотаже в аэропортах фейками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию об ажиотаже в российских аэропортах и очередях на пунктах перехода «сильно преувеличенной». Его слова передает ТАСС.

«Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее сильно преувеличена. Там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется», — сообщил Песков.

Представитель Кремля посоветовал относиться к подобным публикациям «очень внимательно», чтобы не «становиться жертвами лживой информации на этот счет».

Ранее Песков сообщил, что кабмин занимается подготовкой документа, согласно которому будет определено, кто из россиян получит отсрочку от частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о проведении мобилизационных мероприятий опубликован на сайте Кремля.