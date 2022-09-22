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Кремль сообщил о подготовке документа об отсрочке от частичной мобилизации

Песков заявил, что Кабмин готовит документ об отсрочке от частичной мобилизации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Кабмин занимается подготовкой документа, согласно которому будет определено, кто из россиян получит отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщил в четверг, 22 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Это пункт девятый указа президента. "Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством Российской Федерации"», — процитировал указ представитель Кремля.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о проведении мобилизационных мероприятий опубликован на сайте Кремля.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Никита Абрамов
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