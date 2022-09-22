Кремль сообщил о подготовке документа об отсрочке от частичной мобилизации

Песков заявил, что Кабмин готовит документ об отсрочке от частичной мобилизации

Кабмин занимается подготовкой документа, согласно которому будет определено, кто из россиян получит отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщил в четверг, 22 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Это пункт девятый указа президента. "Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством Российской Федерации"», — процитировал указ представитель Кремля.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о проведении мобилизационных мероприятий опубликован на сайте Кремля.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.