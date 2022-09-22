Стало известно число погибших из-за обстрела рынка в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о не менее пяти погибших в результате обстрела рынка

В результате обстрела рынка в центре Донецка погибли не менее пяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, при обстреле Крытого рынка погибли как минимум 5 человек. Данные уточняются», — рассказал он.

Также стало известно, что еще четыре человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что район администрации города и Крытого рынка в Донецке подвергся обстрелу ВСУ. Огонь велся из населенного пункта Орловка.