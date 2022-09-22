Сбер рассказал о доступности клиентам всех видов операций

Первый зампред правления Сбербанка Ведяхин заявил о работе банка в обычном режиме

Сбербанк продолжает работать в обычном режиме на фоне объявленной в России указом президента частичной мобилизации. Об этом рассказал журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе форума «Банки России — XXI век» в Казани.

«Мы работаем, как и прежде, и клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем», — заявил он. Что касается рекомендаций Центробанка по кредитным каникулам для мобилизованных граждан, Сбер в данный момент прорабатывает различные варианты решения задач в соответствии с разработками ЦБ, уточнил Ведяхин.

Помимо прочего, первый зампред правления коснулся вопроса продажи швейцарской и казахстанской «дочек» Сбербанка. Он указал, что сделки заключены на приемлемых финансовых условиях, и их можно назвать успешными.

Кроме того, Ведяхин рассказал о доступных клиентам нововведениях. Так, с начала сентября розничные клиенты могут записаться в офис Сбербанка с помощью виртуальных ассистентов в приложении Сбербанк Онлайн. Виртуальный ассистент предложит на выбор ближайшие отделения и удобное время визита.

21 сентября Центральный банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим профессиональным кредиторам разработать кредитные каникулы для подпавших под частичную мобилизацию. ЦБ рекомендовал не начислять по договорам штрафы и пени, а также не требовать досрочного исполнения обязательств.