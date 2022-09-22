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Умерла актриса из фильма «Тарзан» Сара Шэйн

В возрасте 94 лет умерла актриса из фильма «Тарзан» Сара Шэйн
Сара Шэйн

Сара Шэйн. Фото: EBay / Wikimedia

На 95-м году жизни скончалась актриса Сара Шэйн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шэйн умерла 31 июля в Австралии, о ее смерти стало известно только сегодня. Подробности произошедшего не приводятся.

Элейн Стерлинг (настоящее имя Шэйн) родилась в городе Сант-Луис, штат Миссури, в 1928 году. В молодости работала моделью, после решила сниматься в кино. На экранах актриса дебютировала в 1948 году, снявшись в фильме «Пасхальный парад». Среди проектов с ее участием — «Великое приключение Тарзана» (1959), «Король и четыре королевы», «Альфред Хичкок представляет», «Перри Мэйсон», «Великолепная одержимость», «Знак язычника», «За гранью возможного» и другие.

У артистки остался сын Джейми.

Ранее стало известно о смерти актера Сергея Пускепалиса.

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Дениза Мацаева
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