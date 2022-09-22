Spiegel: Германия собралась национализировать бывшую «дочку» «Газпрома» без компенсаций

Власти Германии собрались провести национализацию компании SEFE (Securing Energy for Europe), бывшей дочерней структуры «Газпрома», которой над которой был установлен ранее. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Der Spiegel.

В настоящее время компания находится под доверительным управлением немецкого правительства. Национализация связана с интересами безопасности ФРГ и потому не предусматривает компенсаций российской стороне.

Вместе с тем она позволит оказывать дополнительную помощь компании. По данным издания, причиной такого решения стала ситуация вокруг другой газовой компании VNG, попросившей о помощи в начале сентября.

Ранее, еще до перебоев с поставками газа, она заключила контакт с SEFE и теперь вынуждена покупать соответствующие объемы газа на спотовых рынках. Такая деятельность ежедневно приносит ей убытки в 10 и более миллионов долларов. Таким образом государство платит за потерю поставок газа.

Месяц назад управляющий директор SEFE Эгберт Лэге рассказал, что компании надо более пяти миллиардов евро, чтобы заменить непоставленный российский газ. До этого поставщик уже получил кредит в размере десяти миллиардов евро, который позволил ему возобновить деятельность.

В конце августа «Новатэк» решил прекратить поставки газа SEFE, поскольку та не исполняла контракт с индийской GAIL. Вместо поставок в Индию она продавала топливо на спотовом рынке, а затем платила неустойку, получая выгоду в результате такой операции.