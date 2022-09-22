В России предложили субсидировать страховку для двух категорий ипотечников

В России предложили субсидировать страховку для ипотечников старше 50 лет

В России могут начать субсидировать страховку жизни и здоровья для ипотечников старше 50 лет и заемщиков с ограниченными возможностями. С предложением снизить стоимость страхового полиса для двух категории граждан к правительству и Центробанку обратилась федеральная компания «Этажи», сообщают «Известия».

В письме компании отмечается, что такие граждане тратят на страховку в шесть-семь раз больше, чем остальные. При ипотеке в три миллиона рублей стоимость страховки для заемщика в возрасте от 20 до 29 лет составит от 6,5 до 20,5 тысячи рублей, а для гражданина старше 50 — от 27 до 126 тысячи рублей. При этом отказ от страховки повысит стоимость кредита на один-два процента.

По словам пресс-службы правительства, письмо с предложением поступило в аппарат кабмина и было направлено на рассмотрение в Минфин России. На данный момент вопрос начали прорабатывать.

Ранее в сентябре в России предложили субсидировать ипотеку на квартиры с большой площадью. Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что таким образом можно мотивировать семьи покупать более просторные объекты, а девелоперов — строить меньше однокомнатных квартир.