Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России предложили субсидировать страховку для двух категорий ипотечников

В России предложили субсидировать страховку для ипотечников старше 50 лет

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В России могут начать субсидировать страховку жизни и здоровья для ипотечников старше 50 лет и заемщиков с ограниченными возможностями. С предложением снизить стоимость страхового полиса для двух категории граждан к правительству и Центробанку обратилась федеральная компания «Этажи», сообщают «Известия».

В письме компании отмечается, что такие граждане тратят на страховку в шесть-семь раз больше, чем остальные. При ипотеке в три миллиона рублей стоимость страховки для заемщика в возрасте от 20 до 29 лет составит от 6,5 до 20,5 тысячи рублей, а для гражданина старше 50 — от 27 до 126 тысячи рублей. При этом отказ от страховки повысит стоимость кредита на один-два процента.

По словам пресс-службы правительства, письмо с предложением поступило в аппарат кабмина и было направлено на рассмотрение в Минфин России. На данный момент вопрос начали прорабатывать.

Ранее в сентябре в России предложили субсидировать ипотеку на квартиры с большой площадью. Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что таким образом можно мотивировать семьи покупать более просторные объекты, а девелоперов — строить меньше однокомнатных квартир.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Евросоюз расширит санкции против руководства России
Женщина получила «лапшу быстрого приготовления» на голове вместо кудрей
Россиянку осудят за убийство супруга ударом ножом в спину
В США рассказали о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет
Названы самые безопасные места для покупки продуктов
Захарова обвинила Байдена в искажении слов Путина о ядерном оружии
Несколько российских регионов накроют мощные дожди
Стало известно об аресте руководства российского оборонного завода
Украина попросила Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Ирана для РФ
Российские подростки предстанут перед судом за ограбление двоих прохожих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.