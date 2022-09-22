Под Новосибирском 43-летнюю россиянку осудят за убийство супруга ударом ножом в спину

В Новосибирской области 43-летняя россиянка предстанет перед судом за убийство супруга. Об этом в четверг, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 20 июля этого года в доме на улице Четный парк в городе Болотное обвиняемая распивала спиртное вместе с мужем. Между ними произошла ссора, во время которой женщина нашла в доме нож и один раз ударила мужчину в спину. От полученных повреждений он скончался на месте.

Спустя время фигурантка вызвала скорую и полицию. Ее задержали и доставили к следователю, после чего поместили в СИЗО. Вину она признала частично.

Отмечается, что дело рассмотрит Болотнинский районный суд.