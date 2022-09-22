В России рассказали о способных обмениваться информацией ракетах

Глава КТРВ Обносов: рой ракет может обмениваться информацией и перераспределять цели

В ряде случаев задача автономного взаимодействия роя крылатых ракет решена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Во многих случаях уже решена такая задача: выпускается рой ракет, они обмениваются информацией между собой, перераспределяют цели, которые необходимо поразить. Это уже высший пилотаж! И в этом направлении, как и наши конкуренты, работаем мы», — сказал руководитель.

По его словам, любое изделие, созданное КТРВ, можно считать интеллектуальным.

«Будь то корректируемая авиационная бомба, ракета "воздух — воздух", "воздух — поверхность" или "воздух — корабль". Они умеют организовать и защиту от средств поражения. Они научились обходить препятствия, которые встречаются на пути, то есть ракета может обойти гору, спрятаться за складками местности, сделать "восьмерки" и вернуться к цели. В этом и состоит задача», — сказал специалист.

В августе Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представило новую систему контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники.