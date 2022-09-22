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Неизвестный метнул коктейль Молотова в здание администрации российского города

В Тольятти неизвестный бросил коктейль Молотова в здание горадминистрации, пожар потушен
СюжетПожары в России

Кадр: ИП «СамараГоворит.рф»

В Тольятти злоумышленник пытался поджечь здание городской администрации. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ночь на 22 сентября неизвестный бросил коктейль Молотова под двери мэрии, в результате началось возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован.

Прибывшие на место происшествия сотрудники центра «Э» МВД России, занимающиеся расследованием преступлений экстремистской направленности, обнаружили разбитые бутылки с остатками зажигательной смеси.

16 сентября сообщалось, что ночью в рабочем поселке Шаховская Московской области неизвестный метнул коктейль Молотова в окно двухэтажного строения, в котором прежде располагался военно-учетный стол. Пожар успел добраться до второго этажа, после чего его удалось потушить.

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Любовь Ширижик
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