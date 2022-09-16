В Подмосковье здание военно-учетного стола загорелось из-за коктейля Молотова
В Московской области неизвестный предпринял попытку устроить пожар в здании, в котором прежде располагался военно-учетный стол. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.
Инцидент произошел ночью в рабочем поселке Шаховская. Злоумышленник кинул коктейль Молотова в окно двухэтажного строения, началось возгорание. Пожар успел добраться до второго этажа, после чего его удалось потушить.
В настоящее время полиция ведет розыск поджигателей.
Военно-учетный стол прекратил работу в этом здании в 2006 году.
В конце августа неизвестный бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. По горячим следам был задержан злоумышленник. Им оказался местный житель, являющийся злостным неплательщиком алиментов своим шестерым детям — задолженность составляет около пяти миллионов рублей. Он заявил, что устроил поджог, отмечая День независимости Украины.