В Подмосковье здание военно-учетного стола загорелось из-за коктейля Молотова

В Подмосковье неизвестный кинул коктейль Молотова в здание военно-учетного стола и скрылся

В Московской области неизвестный предпринял попытку устроить пожар в здании, в котором прежде располагался военно-учетный стол. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью в рабочем поселке Шаховская. Злоумышленник кинул коктейль Молотова в окно двухэтажного строения, началось возгорание. Пожар успел добраться до второго этажа, после чего его удалось потушить.

В настоящее время полиция ведет розыск поджигателей.

Военно-учетный стол прекратил работу в этом здании в 2006 году.

В конце августа неизвестный бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. По горячим следам был задержан злоумышленник. Им оказался местный житель, являющийся злостным неплательщиком алиментов своим шестерым детям — задолженность составляет около пяти миллионов рублей. Он заявил, что устроил поджог, отмечая День независимости Украины.