Раскрыт мотив бросившего коктейль Молотова в здание администрации Орла

Бросивший коктейль Молотова в здание администрации Орла отмечал День независимости Украины

Стал известен мотив мужчины, который бросил коктейль Молотова в здание администрации Орла: он таким образом отмечал День независимости Украины. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, не исключено, что этот бросок коктейля Молотова — «заказ» с Украины, приуроченный ко дню независимости — следствие в том числе отрабатывает и такую версию. Поджигатель живет в Болховском районе города. О нем известно, что он должник в вопросе выплаты алиментов своим шестерым детям — задолженность составляет около 5 миллионов рублей.

О том, что неизвестный мужчина бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью, сообщалось 24 августа.

Также ранее попытку поджога орловской администрации показали на видео: орловский губернатор Клычков опубликовал момент нападения на здание администрации