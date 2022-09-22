Сообщение о мобилизации студентов в Улан-Удэ оказалось недостоверным

Информация о мобилизации студентов БГУ в Улан-Удэ оказалась недостоверной

Сообщение о том, что студентов Бурятского государственного университета (БГУ) забрали с занятий в военкомат для мобилизации, оказалось недостоверным.

Издание The Village написало, что студентов БГУ в Улан-Удэ забирают с занятий и увозят в военкомат для мобилизации. Уточняется, что об этом изданию рассказал один из студентов. В заметке также было размещены видеозаписи, на одной из которой видно, что из здания университета строем выходят мужчины.

Проректор БГУ по молодежной политике Иван Логинов опроверг информацию о мобилизации студентов университета. «Для особо впечатлительных, распространяющих фейки в социальных сетях хотел бы конкретно отметить, что о мобилизации студентов даже речи не ведется. Военные профессионалы работают с гражданами, находящимися в мобилизационном резерве», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

На сайте БГУ указано, что на базе вуза создан пункт предварительного сбора граждан.

21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что студенты под частичную мобилизацию не подпадут. «И, конечно, я сразу хочу предварить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть: это ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет», — сказал он.

5. Информация о том, что бурятских студентов забирают для мобилизации, получиля распространение в СМИ и соцсетях. Об этом написали The Insider (признан в России СМИ-иноагентом), «Медиазона» (признана в России СМИ-иноагентом), «Новоуренгойский урбанист» и другие.