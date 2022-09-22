Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Парикмахер назвала визуально омолаживающие оттенки волос

Парикмахер Кэролин Ньюман: светлые оттенки волос визуально омолаживают

Фото: unsplash

Парикмахер Кэролин Ньюман назвала визуально омолаживающие оттенки волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам стилистки, женщинам от 50 лет и старше подойдут цвета из светлой гаммы. «Большинству возрастных женщин подойдет более светлый оттенок волос», — сказала Ньюман и пояснила, что с возрастом кожа становится тоньше и бледнее, а темные цвета, в свою очередь, могут это подчеркнуть. Кроме того, эксперт посоветовала присмотреться к однотонному окрашиванию.

Вдобавок собеседница издания рассказала, что женщинам в упомянутом возрасте следует сделать выбор в пользу мягких текстурированных стрижек. Однако, чтобы чувствовать себя уверенной, необязательно носить короткую прическу, утверждает Ньюман. «Я считаю, что если речь идет о том, чтобы чувствовать себя уверенно и привлекательно, и если это подразумевает иметь длинные волосы, то не стригитесь!» — заключила она.

В августе российский стилист по волосам студии PMP Beauty Анна Варшавская перечислила визуально омолаживающие лицо окрашивания волос. Специалистка призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков. По словам Варшавской, последние подчеркивают темные круги под глазами и делают черты лица более резкими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Генштабе раскрыли категории освобожденных от призыва граждан
Байден призвал компании США снизить цены на бензин
НАТО осудила референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях
ЦИК ЛНР оценил готовность к референдуму
Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Киеву
Назван срок окончания работ на Большой кольцевой линии метро
В Москве задержан подозреваемый в расстреле чеченцев 23-летней давности
В Финляндии высказались против допуска российских фигуристов на турниры ISU
Россиянин перерезал горло 70-летнему охраннику из-за долга
Блинкен обвинил Россию в эскалации из-за частичной мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.