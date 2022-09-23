Модель прошлась по подиуму в оголяющих ягодицы джинсах

Модель Амелия Хэмлин прошлась по подиуму в Милане в оголяющих ягодицы джинсах марки GCDS

Модель Амелия Хэмлин прошлась по подиуму в Милане в оголяющих ягодицы джинсах во время показа итальянской марки GCDS. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram-сторис (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах манекенщица предстала в откровенном образе на шоу в рамках Недели моды. Так, она появилась перед зрителями в укороченной белой майке, туфлях на каблуках и брюках из денима. При этом у последних по всей длине изделия отсутствовала задняя часть штанин, которую заменили несколько цепей.

Кадр: видео @ameliagray

Известно, что бренд GCDS был основан в 2015 году братьями Джулиано и Джордано Кальца, а одна из его расшифровок звучит как «Бог не может уничтожить уличную одежду» (God Can't Destroy Streetwear). «Я вошел в сферу моды [и был воспринят] как инопланетянин. Я был тем, кто шил уродливые вещи, но в конце концов это сработало», — отметил Джулиано Кальца в интервью WWD.

Ранее в сентябре сообщалось, что американская актриса и модель Джулия Фокс прошлась по улицам Милана, куда она прибыла ради Недели моды, в топе в виде балаклавы, оголяющем ее грудь, и облегающей юбке длины макси с заниженной линией талии.