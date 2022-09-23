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Российский стилист назвала три самые модные челки

Российский стилист Анна Варшавская назвала прямую челку самой модной

Фото: Shutterstock

Российский стилист Анна Варшавская назвала три самые модные челки. Соответствующий материал появился на сайте издания Grazia.

По словам парикмахера, в моду снова вернулась прямая челка в классическом стиле. На данный момент подобная стрижка снова стала популярной благодаря показам люксовых брендов Chanel и Ralph Lauren, которые прошли в рамках Недели моды. Данный элемент стрижки отлично сочетается с графичным каре, поясняет специалист.

Помимо прочего, актуальной стала челка, которую особенно предпочитала носить англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Отмечается, что упомянутая прическа, которая представляет собой удлиненные по бокам пряди, не требует особого ухода и подойдет обладательницам круглой формы лица. По мнению Варшавской, стрижка визуально вытянет его.

В заключение собеседница издания выделила короткую челку. Упомянутый элемент стрижки подойдет любому типу волос и обладает антивозрастным эффектом, с помощью рваных прядей омолаживая лицо, утверждает она.

В августе российский стилист Анна Варшавская перечислила визуально омолаживающие лицо окрашивания волос. Специалист призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков. По словам Варшавской, последние подчеркивают темные круги под глазами и делают черты лица более резкими.

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Мария Винар
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