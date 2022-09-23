Российский стилист назвала три самые модные челки

Российский стилист Анна Варшавская назвала прямую челку самой модной

Российский стилист Анна Варшавская назвала три самые модные челки. Соответствующий материал появился на сайте издания Grazia.

По словам парикмахера, в моду снова вернулась прямая челка в классическом стиле. На данный момент подобная стрижка снова стала популярной благодаря показам люксовых брендов Chanel и Ralph Lauren, которые прошли в рамках Недели моды. Данный элемент стрижки отлично сочетается с графичным каре, поясняет специалист.

Помимо прочего, актуальной стала челка, которую особенно предпочитала носить англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Отмечается, что упомянутая прическа, которая представляет собой удлиненные по бокам пряди, не требует особого ухода и подойдет обладательницам круглой формы лица. По мнению Варшавской, стрижка визуально вытянет его.

В заключение собеседница издания выделила короткую челку. Упомянутый элемент стрижки подойдет любому типу волос и обладает антивозрастным эффектом, с помощью рваных прядей омолаживая лицо, утверждает она.

В августе российский стилист Анна Варшавская перечислила визуально омолаживающие лицо окрашивания волос. Специалист призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков. По словам Варшавской, последние подчеркивают темные круги под глазами и делают черты лица более резкими.