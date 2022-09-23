Фитнес-тренер отказалась от одного продукта и навсегда избавилась от прыщей

Фитнес-тренер Сара Хатчисон отказалась от белого хлеба и навсегда избавилась от прыщей

Фитнес-тренер Сара Хатчисон из Манчестера, Англия, отказалась от одного продукта и навсегда избавилась от прыщей. Соответствующий материал появился на сайте издания The Irish Sun.

28-летняя спортсменка в беседе с журналистами рассказала, что из-за появления болезненных высыпаний на лице она начала чувствовать себя на работе неловко. «Это было ужасно. Они были похожи на шишки с пятнами сверху и очень-очень болели. Это доводило меня до слез», — рассказала девушка.

По ее словам, ей удалось преодолеть данную проблему, исключив из своего рациона белый хлеб. При этом она отметила, что болезненные прыщи исчезли через шесть недель после отказала от продукта. «Я скучаю по белому хлебу, но оно того стоило», — заявила Хатчисон и добавила, что также перестала потреблять в пищу майонез и ветчину.

Ранее в сентябре блогерша Белла Бит раскрыла связь появления прыщей на определенных участках лица с проблемами в организме. В начале видеоролика юзерша указала на область нижней части скулы до мочки уха и заявила, что появление высыпаний на данной части лица связано с гормональным дисбалансом. В то же время прыщи, которые возникают на лбу, являются признаком пищевой непереносимости, отметила она.