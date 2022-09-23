Обнаружены новые быстрые радиовсплески

Nature: обнаружили новые быстрые радиовсплески у источника FRB 20201124А

Астрономы Пекинского университета и Национальной астрономической обсерватории Китая обнаружили новые быстрые радиовсплески с помощью радиотелескопа FAST. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

В ходе наблюдений, проведенных весной 2021 года, исследователи в течение 54 дней выявили 1863 вспышки у активного источника быстрых радиовсплесков FRB 20201124А. Предполагается, что быстрые радиовсплески порождаются магнитарами, то есть нейтронными звездами с экстремально сильными магнитными полями. Однако происхождение далеких радиовсплесков остается неизвестным.

Родительская галактика источника представляет собой богатую металлами спиральную галактику с перемычкой, подобную Млечному Пути. FRB 20201124А находится в регионе, где нет значительной активности звездообразования, поэтому его происхождение несовместимо с моделью магнитара, при которой вспышки возникают из-за длительного гамма-всплеска на поверхности звезды или взрыва сверхновой с последующим рождением нейтронной звезды.