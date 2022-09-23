Стилистка назвала неочевидную портящую внешний вид женщины деталь

Стилистка Салуджа посоветовала сочетать повседневные наряды с кедами вместо кроссовок

Популярная блогерша назвала неочевидную деталь образа, которая способна испортить внешний вид женщины. Ролик на эту тему она опубликовала в Instagram-аккаунте, насчитывающем более 200 тысяч подписчиков (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Стилистка Ишита Салуджа рассказала, что сочетание повседневной одежды со спортивной обувью удешевляет и делает безвкусным любой наряд. По словам эксперта, лучше отдавать предпочтение кедам, поскольку они выглядят уместно с различными предметами гардероба: джинсами, платьями, юбками и костюмами.

«Кроссовки для занятий спорта сразу же портят женственные образы. Кеды — подходящий и удобный вариант для всех модниц», — посоветовала специалистка в видео, которое набрало более четырех тысяч лайков. Подписчики поблагодарили Салуджу за лайфхак. «Очень полезный совет», «Спасибо!», «Ты права», — высказывались они.

В августе редакторы портала Marie Claire перечислили россиянам осеннюю одежду, которая портит фигуру. По словам специалистов, прибавить лишний объем формам способны брюки из вельвета и бархата.