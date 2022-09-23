Курс евро упал до 55 рублей в ходе торгов 23 сентября

Курс евро к рублю в ходе торгов 23 сентября упал до отметки в 55 рублей впервые с начала июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар упал ниже отметки в 57 рублей впервые с 22 июля. По сравнению с закрытием предыдущего дня курс обеих валют теряет более двух рублей.

Рубль укрепляется в последние месяцы на фоне административных ограничений и резкого снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, обусловленного санкциями.

В правительстве неоднократно подчеркивали, что слишком крепкий рубль является проблемой для экспортеров и бюджета. В июне глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь. Рост курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей.