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Цена на газ в Европе снизилась

Цена газа в Европе на торгах 23 сентября снизилась до 1828 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

К закрытию торгов в пятницу, 23 сентября, цена газа в Европе снизилась на 4,7 процента, до 1828 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 1910,9 доллара за тысячу кубометров. На максимуме в пятницу они торговались в районе 1936,7 доллара, а к концу дня котировки пошли вниз.

Ранее стало известно, что к концу сентября Еврокомиссия представит документ с подробными мерами стабилизации энергетических рынков. Предполагается, что новые инициативы будут учитывать опасения стран-членов по поводу безопасности поставок, направлены на ограничение спроса на энергоресурсы, поддержку внутреннего рынка и на достижение климатических целей Евросоюза.

По предварительным оценкам, правительства стран Европы выделили почти 500 миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию.

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Платон Щукин
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